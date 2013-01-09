ЕС усиливает борьбу с киберпреступностью

Брюссель. Европейский Союз усиливает борьбу с киберпреступностью и уже 11 января планирует открыть в Гааге новый Европейский центр борьбы с киберпреступностью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия Мальмстрем.

“Европейский центр борьбы с киберпреступностью поможет нам быть более быстрыми и разумными в предупреждении и борьбе с такими преступлениями”, - сказала комиссар.

По словам С.Мальмстрем, необходимость создания специального центра связана с тем, что киберпреступники используют новые технологии для осуществления преступлений.

“Только мошенничества с кредитными карточками в прошлом году привели к потере европейскими гражданами 1,5 млрд евро”, - отметила комиссар.

В свою очередь председатель нового Европейского центра борьбы с киберпреступностью Трулс Эртинг сообщил, что центр будет фокусировать свое внимание на трех направлениях деятельности: борьбе с сексуальными злоупотреблениями в отношении детей, борьбе с финансовыми мошенничествами он-лайн, а также борьбе с преступлениями, которые поражают критическую инфраструктуру и информационные системы Евросоюза.