ЮЗЖД привлечет у «ТАСкомбанка» кредиты на общую сумму 712,5 млн грн

Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-западная железная дорога» (ЮЗЖД) привлечет у «ТАСкомбанка» 10 кредитных линий сроком на 3 года на общую сумму 712,524 млн грн.

Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, в 2012 году ЮЗЖД сообщила о планах выпуска евробондов на 250 млн долларов.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

«Юго-Западная железная дорога» занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

По итогам 2011 года ЮЗЖД увеличила чистую прибыль на 47,2% по сравнению с 2010 годом - до 128,965 млн грн.

ПАО «ТАСкомбанк» (ранее ПАО «АБ «Бизнес Стандарт») зарегистрировано в 1989 году.

В 2011 году банк увеличил прибыль против показателя 2010 года в 26 раз — до 27,1 млн грн. Активы банка в 2011 году выросли на 29% и на 1 января 2012 года составили 2,4 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 17,2%, до 997 млн грн, обязательства – на 30%, до 2,18 млрд грн. Уставный капитал банка в 2011 году не изменялся и остался на уровне 165 млн грн, собственный капитал вырос на 18% – до 214,69 млн грн.