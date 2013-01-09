«АэроСвит» гарантирует перевозку пассажиров или компенсацию стоимости билетов

Компания «АэроСвит» гарантирует выполнение всех внутренних авиарейсов, а именно по направлениям Киев - Ивано-Франковск - Киев, Киев - Днепропетровск - Киев, Киев - Донецк - Киев, Киев - Львов - Киев, Киев - Одесса - Киев, Киев - Симферополь - Киев согласно утвержденному расписанию выполнения регулярных внутренних рейсов в период «Зима 2012/2013», которое действует до 31 марта 2013 года.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, об этом руководители компании заявили в ходе встречи с представителями Министерства инфраструктуры, Государственной авиационной службы и авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в связи с отменой «АэроСвитом» ряда авиарейсов.

Кроме того, «АэроСвит» гарантирует дальнейшее выполнение всех дальне- и среднемагистральных рейсов, кроме рейсов по направлениям Киев - Варшава, Киев - Минск, Киев - Бухарест, Киев - Копенгаген и Донецк - Тбилиси.

Обслуживание пассажиров будет осуществлять «АэроСвит» или МАУ.

При этом Мининфраструктуры отмечает, что в соответствии с действующими Правилами перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом, все пассажиры, которые приобрели билеты, должны быть обслужены авиакомпанией или получить компенсацию стоимости билетов.

Напомним, 5-8 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о ведении переговоров, направленных на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами.