Wizz Air в феврале и марте увеличит частоту рейсов Киев-Будапешт

Крупнейшая лоукост-авиакомпания в Центральной и Восточной Европе Wizz Air планирует с 10 февраля до начала марта 2013 года увеличить на 14 количество рейсов на маршруте Будапешт-Киев.

Как говорится в сообщении компании, «количество бронирований значительно увеличилось в связи с тем, что компания «Аэросвит» отменила ряд рейсов в Киев».

Wizz Air сообщил, что с 14 марта рейс авиакомпании Будапешт-Киев будет выполняться ежедневно.

«Мы рады сообщить о запуске дополнительных рейсов с 10 февраля и до начала марта. А с 14 марта 2013 года пассажиры смогут ежедневно летать из Будапешта в Киев и обратно», - говорится в сообщении Wizz Air.

Напомним, 5-8 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о переговорах, направленных на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.

В 2012 году Wizz Air перевезла 12 миллионов пассажиров - на 12% больше, чем годом ранее.