10 января несколько улиц Севастополя перекроют из-за транспортировки авиабомбы

В Севастополе 10 января будет осуществляться транспортировка фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны ФАБ-250 на полигон для дальнейшего уничтожения.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе, взрывоопасный предмет был обнаружен в районе дома 53-В на ул. Симонок при проведении земляных работ.

По информации севастопольской милиции, специалисты МЧС, осмотрев бомбу, установили, что взрыватель находится в боевом положении. Уничтожить бомбу на месте не представляется возможным, т.к. рядом находятся жилые дома. Разминирование на месте также может привести к самопроизвольному взрыву.

С момента обнаружения бомбы и до настоящего времени сотрудники севастопольской милиции обеспечивают охрану взрывоопасного предмета.

На момент транспортировки авиабомбы к полигону вблизи с. Хмельницкое будет ограничено движение пешеходов и всех видов транспорта, включая общественный, по маршруту: ул. Симонок, ул. Челюскинцев, через с. Любимовку, с. Фруктовое, Симферопольское шоссе, объездная дорога города Инкерман, Ялтинское кольцо, по дороге Ялта–Севастополь, с. Хмельницкое в сторону с. Штурмовое.

Сотрудники севастопольской милиции обращаются к жителям Севастополя и гостям города по возможности изменить маршрут своего передвижение во избежание затруднительных ситуаций. По завершению проводимых мероприятий ограничение в движении будет снято.