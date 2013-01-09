Львовский суд признал работу эвакуаторов в городе незаконной

Галицкий районный суд Львова признал работу эвакуаторов в городе незаконной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Прокуратуры города Львова, соответствующее решение принято сегодня по производству по искам прокуратуры Львова и одной из общественных организаций об отмене положений решения исполнительного комитета Львовского городского совета, которыми утвержден порядок работы эвакуаторов в городе.

“В соответствии с действующим законодательством, временное изъятие автомобилей при помощи специальной техники должно осуществляться исключительно работниками Госавтоинспекции. Вопреки этим требованиям, указанным актом Львовского городского совета предоставлено право принимать решение о перемещении транспортных средств уполномоченным лицам городского совета и работникам ряда коммунальных и других предприятий города. Учитывая такие нарушения, судом упомянутые иски удовлетворены, а отмеченные положения решения исполкома Львовского городского совета признаны незаконными и отменены”, - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что на данное время по постановлению прокуратуры Львова, Львовская объединенная финансовая инспекция во Львовской области проверяет законность использования и получения ЛКП «Львовэлектротранс» средств от граждан за эвакуацию транспортных средств.