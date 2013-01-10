Украинские порты в этом году предоставят 17-50% скидки на работы с транзитными грузами

Скидки к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в украинских портах в 2013 году составят 17-50%.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, размер скидок на 2013 год утвержден приказом №754 от 29 декабря 2012.

В ведомстве отмечают, что предложения по размеру скидок порты формировали самостоятельно, исходя из конъюнктуры транспортного рынка и экономической целесообразности их установки.

Напомним, система скидок на выполнение погрузочно-разгрузочных работ действует в Украине 7 лет. По данным Министерства инфраструктуры, благодаря этой системе только за первое полугодия 2012 года удалось привлечь дополнительно 6,1 млн тонн транзитных грузов.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту приказа о введении скидок, на обработку транзитных грузов в Одесском порту планировалось применяться скидку в размере 30%, в порту «Южный» скидку в размере 25% планировалось установить для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с углем навалом и рудой металлической.