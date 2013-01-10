Аварийность на водном транспорте снизилась почти на 50%

Количество аварийных событий на водном транспорте в 2012 году снизилось почти на 50% по сравнению с 2011 годом — с 99 до 50 происшествий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

При этом в ведомстве отмечают, что, по результатам анализа, проведенного Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция), практически во всех случаях аварии произошли из-за пренебрежения судоводителями требованиям безопасности судоходства, а не из-за отказа техники, погодные условия или форс-мажорные обстоятельства.

Как сообщал УНИАН, количество аварийных событий на морском и речном транспорте в 2011 году в целом снизилось на 21% по сравнению с 2010 годом. На морском транспорте снижение аварийности составляет 33,3%. На речном транспорте в 2011 году произошло два аварийных события (одна катастрофа и одна серьезная авария), в 2010 году - четыре.