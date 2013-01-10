ПЖД в 2012 году перечислила в бюджеты и целевые фонды 2,6 млрд грн

Госпредприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) в 2012 году перечислило в бюджеты всех уровней и целевые фонды 2,637 млрд грн.

Как говорится в сообщении ПЖД, в частности, в госбюджет дорога направила около 1,082 млрд грн, в том числе НДС — 860,506 млн грн, в местные бюджеты — 440,645 млн грн, взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 1,115 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.