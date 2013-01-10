Железные дороги Украины в 2012 году сократили перевозки грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн, сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По данным «Укрзализныци», в частности, грузовые железнодорожные перевозки во внутреннем сообщении сократились на 6,1% по сравнению с 2011 годом – до 239,5 млн тонн, а перевозки транзитных грузов сократились на 17,9% – до 41,9 млн тонн.

В то же время, в 2012 году перевозки импортных грузов выросли на 9,5% – до 35 млн тонн, перевозки экспортных грузов выросли на 7,3% – до 140,9 млн тонн.

Основным видом грузов, который перевозится железнодорожным транспортом Украины, является каменный уголь, которого в течение 2012 года было перевезено 122,4 млн тонн.

В номенклатуре грузов также преобладает железная и марганцевая руды – 86,7 млн тонн, черные металлы – 34 млн тонн, нефть и нефтепродукты – 27,4 млн тонн и зерно и продукты помола – 23,6 млн тонн.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в январе-декабре 2011 года, по данным Госстата, увеличили перевозки грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом – до 468,1 млн тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.