Азаров поручил выделить средства для возвращения в Украину пассажиров «АэроСвита»

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству выделить из бюджета средства для возвращения домой украинских граждан, которые из-за частичной отмены рейсов авиакомпании «АэроСвит» не могут вылететь из зарубежных аэропортов.

Об этом Н.Азаров заявил на встрече с ведущими экономистами, объяснив таким образом свое сорокаминутное опоздание.

«Мы приняли решение обязать соответствующие службы привлекать самолеты», - сказал глава правительства, добавив, что в Украине самолетов нет. «У нас есть государственная компания, обслуживающая перевозки высших должностных лиц, но там нет необходимого авиапарка. Да и все самолеты находятся в таком состоянии, что премьер-министра можно перевозить, а простых граждан – нет», - сказал Н.Азаров.

Вместе с тем, он обратил внимание, что выходом из создавшегося положения может быть аренда самолетов. «Мы найдем финансы и поручим брать в лизинг или в аренду такие самолеты, и обеспечим в этот острый период вывоз наших пассажиров. А потом надо будет серьезно решать, каким образом восстановить возможность для наших людей пользоваться услугами авиаперевозчика», - отметил Н.Азаров.

Напомним, 5-8 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания сообщила о ведении переговоров, направленных на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

Также "АэроСвит" заявил о намерении вернуть в эксплуатацию самолеты, задержанные в ряде зарубежных аэропортов.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн. «АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами.