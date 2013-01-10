ПЖД в 2012 году сохранила перевозку грузов на уровне 115 млн тонн

Приднепровская железная дорога в 2012 году перевезла 115,331 млн тонн грузов - на 1,2% меньше, чем по итогам 2011 года.

Как говорится в сообщении ПЖД, в частности, дорога в течение 2012 года перевезла 70,563 млн тонн во внутреннем сообщении и 44,767 млн тонн на экспорт.

Основным видом грузов, перевозимых ПЖД, была железная и марганцевая руда - 61,992 млн тонн, из которых 36,429 млн тонн перевезено во внутреннем сообщении и 25,563 млн тонн - на экспорт.

Кроме того, ПЖД перевезла черных металлов 2,848 млн тонн во внутреннем сообщении и 11,499 млн тонн на экспорт, строительных грузов 2,549 млн тонн во внутреннем сообщении и 2,705 млн тонн на экспорт, кокса 867 тыс. тонн во внутреннем сообщении и 496,2 тыс. тонн на экспорт, продовольственных товаров 139,4 тыс. тонн внутри страны и 479,7 тыс. тонн на экспорт.

В 2012 году ПЖД во внутреннем сообщении перевезла нефти и нефтепродуктов 867 тыс. тонн, каменного угля - 15,698 млн тонн, флюсов - 3,367 млн тонн, лома черных металлов - 785,2 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 2,791 млн тонн, цемента - 1,184 млн тонн.

На экспорт ПЖД в 2012 году перевезла 751,2 тыс. тонн химических минеральных удобрений.

Кроме того, в 2012 году ПЖД перевезла 8,94 млн тонн импортных грузов.

В частности, ПЖД перевезла 4,827 млн тонн импортного каменного угля, 458 тыс. тонн импортного кокса, 517 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, 1,328 млн тонн руды железной и марганцевой, 891,3 тыс. тонн импортных черных металлов.

Кроме того, за 2012 ПЖД перевезла 1,23 млн тонн зерновых, из них на экспорт - 1,11 млн тонн. В основном зерно перевозилось через порты и припортовые станции Приднепровской и Одесской железных дорог (Мекензиевы Горы, Одесса-Порт, Николаев-Грузовой, Химическая-экспорт, Гладкивщина т.п.).

Как сообщал УНИАН, ПЖД в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн тонн.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.