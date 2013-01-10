"АэроСвит" обеспечит доставку пассажиров отмененных рейсов или вернет деньги за билеты

Авиакомпания "АэроСвит" намерена обеспечить доставку пассажиров к месту назначения собственными рейсами или рейсами перевозчиков-партнеров или возврат средств по месту приобретения билетов по процедуре, предусмотренной правилами перевозок.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, переданном в УНИАН.

"АэроСвит" также информирует, что рейс Бангкок-Киев, который был задержан из-за срыва графика поступления в авиакомпанию средств от продажи авиабилетов и вызванных этим проблем в обслуживании самолета, уже вылетел из Таиланда.

Также сегодня до конца дня "АэроСвит" при содействии авиакомпаний-партнеров обеспечит возвращение в Украину пассажиров из Тель-Авива.

В течение ближайших двух часов "АэроСвит" обнародует временный график авиарейсов, который будет действовать до 00:00 15 января 2013 года, и обеспечит его выполнение.

Информация о дальнейшем расписании полетов авиакомпании будет подана до 12:00 11 января 2013.

«Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства вследствие нарушения регулярности полетов в последние дни. Авиакомпания обеспечит четкое информирование о расписании полетов для предотвращения отмены и задержек рейсов», - говорится в заявлении «АэроСвита».

В то же время, как говорится в сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, Министерству инфраструктуры поручено срочно подготовить распоряжение правительства об использовании в случае необходимости средств Резервного фонда для оплаты возвращения пассажиров «АэроСвита» в Украину, при этом компенсировать эти расходы по факту обязана авиакомпания «АэроСвит».

Кроме того, Министерству инфраструктуры совместно с Государственной авиационной службой и с привлечением руководства компании-перевозчика поручено сформировать реалистичное расписание рейсов, выполнение которого «АэроСвит» безусловно гарантирует. Информация об этом расписании будет распространена в СМИ и по другим информационным каналам.

Выполнение этого расписания будет контролировать государственный регулятор.

Также в сообщении секретариата Кабмина говорится, что Минифраструктуры и Госавиаслужба обязаны обеспечить перевозку пассажиров "АэроСвита" по приобретенным билетам или своевременное возвращение авиакомпанией стоимости билетов.

Кроме того, министру инфраструктуры Владимиру Козаку поручено разработать стратегию развития авиационной отрасли с максимальным учетом интересов пассажиров.

Напомним, с 5 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о том, что ведет переговоры, направленные на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

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"АэроСвит" в рамках реструктуризации проведет частичное сокращение штата

Авиакомпания «АэроСвит» в рамках программы реструктуризации компании, о которой было заявлено в конце 2012 года, проведет частичное сокращение штата сотрудников.

Как говорится в сообщении авиакомпании, переданном УНИАН, программа реструктуризации предусматривает значительное сокращение операционных затрат "АэроСвита" и его постепенный выход из зоны убыточности.

«Часть операций будет передана на аутсорсинг, будет пересмотрена маршрутная сеть, вследствие чего изменится структура авиакомпании. Кроме этого, произойдет ее реорганизация и сокращение штата», - говорится в сообщении компании.

В «АэроСвите» отмечают, что «с учетом запланированного сокращения персонала, некоторые сотрудники авиакомпании, в соответствии с национальным трудовым законодательством, заранее, еще в декабре (2012 года — УНИАН), получили предупреждение об увольнении». «В процессе реорганизации администрация "АэроСвита" предпринимает весь комплекс мер согласно трудовому законодательству. Процедура, предусмотренная соответствующими нормативно-правовыми актами, соблюдена», - подчеркивается в сообщении «АэроСвита».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года после изменений в руководстве "АэроСвита" менеджменту было поручено подготовить программу реструктуризации деятельности авиакомпании. На сегодня эта программа уже утверждена наблюдательным советом компании и доработана с учетом рекомендаций членов набсовета.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.