ПЖД приобретет в лизинг щебнеочистительную машину за 82 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) приобретет в лизинг у киевского ООО "Премьер Лизинг" щебнеочистительную машину за 82,086 млн грн.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, лизинговый договор на 7 лет заключен 28 декабря 2012 года.

По данным СМИ, в 2012 году договоры с ООО "Премьер Лизинг" заключило ГП "Дарницкий вагоноремонтный завод" на приобретение в лизинг 2 тыс. полувагонов за 2,04 млрд грн, а также "Украинский государственный центр по эксплуатации спецвагонов" на приобретение 3 тыс. полувагонов за 3,06 млрд грн.

В начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога – одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.