«АэроСвит» вносит коррекцию в расписание полетов на период зимней навигации

«АэроСвит», в соответствии с начатой программой реструктуризации деятельности авиакомпании, вносит изменения в программу полетов на период зимней навигации 2012-2013 гг.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «АэроСвита», в частности, компания продолжит обслуживание дальнемагистральных маршрутов в Пекин, Нью-Йорк, Хошимин, Бангкок и Гоа. Авиакомпания также обеспечит перевозку пассажиров в пределах Украины в соответствии с действующей внутренней маршрутной сетью, в том числе совместно с авиаперевозчиками – партнерами.

В то же время, возможна оперативная коррекция графика международных и внутриукраинских полетов компании с учетом коммерческой загруженности.

Вместе с тем, «АэроСвит» существенно сокращает сеть международных среднемагистральных авиарейсов. Авиакомпания будет обслуживать воздушные линии Киев – Москва, Киев – Санкт-Петербург, Киев – Стамбул, Одесса-Стамбул и Киев-Ташкент.

Собственную оперативную деятельность на остальных международных среднемагистральных воздушных линиях компания прекратит с 11 января до 00:00 15 января 2013 года. Расписание полетов на последующий период зимней навигации будет обнародовано в пятницу, 11 января.

Авиакомпания "АэроСвит" приносит извинения пассажирам в связи с отменой полетов по большинству маршрутов, и предлагает им доставку рейсами перевозчиков-партнеров или возвращение средств за билеты по месту их приобретения в соответствии с процедурой, предусмотренной правилами перевозок.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года после изменений в руководстве "АэроСвиту" менеджменту было поручено подготовить программу реструктуризации деятельности авиакомпании. На сегодняшний день эта программа уже утверждена наблюдательным советом компании и доработана с учетом рекомендаций членов наблюдательного совета. «АэроСвит» в рамках программы реструктуризации проведет частичное сокращение штата сотрудников.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит– Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.