ЧП в Персидском заливе: американская подлодка столкнулась с гражданским судном

Американская атомная подводная лодка Jacksonville задела перископом гражданское судно в Персидском заливе, пострадавших или серьезных повреждений нет, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Пятого флота ВМС США.

По данным агентства, у подлодки в результате столкновения оказался поврежден один из перископов.

"После этого Jacksonville поднялась на перископную глубину, чтобы проверить, не были ли нанесены повреждения неизвестному судну... Судно продолжало двигаться прежним курсом и с прежней скоростью, ничто не указывало на наличие повреждений", - говорится в заявлении.

Впоследствии район, в котором произошло столкновение, был обследован авиацией, никаких судов, терпящих бедствие, обнаружено не было, передает РИА "Новости".