Samsung презентовал прототип нового смартфона, который можно свернуть в трубочку

Южнокорейская корпорация Samsung продемонстрировала прототип смартфона с гибким дисплеем. Презентация состоялась 10 января на международной конференции SEC в Лас-Вегасе.

Представленный образец смартфона состоит из двух частей - основания размером со спичечную коробку, в котором находится зарядное устройство для гаджета, и самого дисплея. Он гибкий.

Смартфон выпущен под маркой Youm, которую ранее зарегистрировала компания Samsung специально для производства устройств с гибким дисплеем толщиной не более листа бумаги. Экран прототипа смартфона создан из пластика, а не из стекла, что позволяет ему оставаться невредимым при падении за счет высокой гибкости. Дисплей смартфона можно согнуть, но сложить его пополам нельзя.

Гаджет оснащен операционной системой Windows Phone 8, а не ставшей традиционной для устройств Samsung системой Android. В процессе разработки смартфона использовались органические светодиоды OLED, способные самостоятельно излучать свет. Они не нуждаются в компонентах, которые обеспечивают подсветку экрана и утяжеляют корпус современных смартфонов, работающих на основе жидкокристаллических дисплеев, уточняют разработчики.

Также руководство Samsung представило участникам конференции смартфон, который можно разложить как книгу. Гаджет может трансформироваться в планшет.

«Мы уверены в рыночном потенциале гибких органических дисплеев», — сказал интернет-изданию IDG News один из инженеров Samsung.

Но при разработке смартфонов на основе OLED-дисплеев Samsung пришлось столкнуться со многими техническими сложностям. Например, химические вещества, входящие в состав дисплея, крайне чувствительны к кислороду, поэтому они должны быть изолированы от воздуха, иначе дисплей перестает работать, пишет Газета.RU со ссылкой на издание Foxews.

Преимуществом гнущихся дисплеев будет их относительная неуязвимость, в частности, способность не биться при падении, но компании предстоит еще доработать смарфтон, говорят скептики. «Наконец-то появятся дисплеи, которые не бьются, — говорит аналитик Stanford Bernstein Марк Ньюман. — Но Samsung также стоит подумать над разработкой крышки для дисплея и создать материал, из которого будет состоять основной корпус смартфона».