Марка «Укрпочты» признана одной из лучших на международном конкурсе в Китае

Почтовый блок «Українське подвір’я» 2011 года выпуска победил в номинации «Лучшая печать» на 11-м ежегодном китайском конкурсе-опросе на самую красивую заграничную марку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта»

Конкурс проводится в Китае ежегодно и очень популярен в мировых филателистических кругах, отмечается в сообщении. В этом году в нем приняли участие ряд почтовых администраций Европы и мира: Австрии, Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Кипра, Кубы, Египта, Германии, Лихтенштейна, Мальты, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, Словакии, Словении, Швейцарии, Турции, России.

Среди организаторов и спонсоров конкурса – Китайская народная ассоциация дружбы с заграничными странами, ведущие филателистические организации и издатели известных филателистических каталогов.

«Украинская почтовая марка уже несколько лет подряд успешно заявляет о себе в этом конкурсе, который свидетельствует о стойком интересе к украинской филателистической продукции на международной арене, - отметила генеральный директор «Укрпочты» Оксана Плотникова. - Мы в свою очередь поздравляем автора почтового блока «Українське подвір’я» художника Костя Лавро, который много лет сотрудничает с «Укрпочтой» и создает прекрасные миниатюры, которые неоднократно завоевывали престижные украинские и международные награды».

***Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. На сегодняшний день «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 тысячах отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает 97 тыс. работников, из них 41 тыс. – почтальоны, 31 тыс. – операторы почтовой связи.

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