Аэропорт «Борисполь» в 2012 году увеличил пассажиропоток на 5,6%

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.

Как говорится в сообщении аэропорта, в 2012 году «Борисполь» обслужил 99,304 тыс. рейсов, в том числе 49,655 тыс. на отправку и 49,649 тыс. на прибытие.

Кроме того, аэропорт сообщает, что в 2012 году грузопоток «Борисполя» вырос на 4% по сравнению с 2011 годом — до 32,44 тыс. тонн, обработка почты увеличилась на 6% — до 5,797 тыс. тонн.

В декабре 2012 года пассажиропоток «Борисполя» составил 531 тыс. пассажиров. Аэропорт обслужил 6,992 тыс. рейсов, в том числе 3,489 тыс. на отправку и 3,503 тыс. на прибытие.

Грузопоток аэропорта в декабре 2012 года составил 2,958 тыс. тонн, почты — 641 тонн.

Генеральный директор аэропорта «Борисполь» Антон Волов отметил, что «мировые тенденции развития авиационного рынка и ситуация с падением пассажиропотока базовых перевозчиков Украины привели к уменьшению количества перевозок в последние два месяца 2012 года».

По его словам, в декабре 2012 года в сравнении с декабрем 2011 года падение пассажиропотока у базовых перевозчиков составило 10%. В частности, в аэропорту «Борисполь» за декабрь 2012 года авиакомпания «АэроСвит» уменьшила перевозку пассажиров на 23%, авиакомпания МАУ продемонстрировала рост на уровне 8%.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году пассажиропоток аэропорта «Борисполь» увеличился на 20% — до 8,029 млн человек.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.