Железные дороги в 2012 г. увеличили перечисления в госбюджет и целевые фонды до 13,7 млрд грн

12:35, 11 января 2013
Транспорт/Связь
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Железные дороги Украины, по оперативным данным, в 2012 году перечислили в государственный бюджет и целевые фонды 13,7 млрд грн, что на 6,2% больше, чем в 2011 году.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в частности, в госбюджет железные дороги в 2012 году уплатили 5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства инфраструктуры, государственные транспортные предприятия в 2012 году, по оперативным данным, перечислили в государственный бюджет почти 8,358 млрд грн.

Справка УНИАН. Численность работников отрасли железнодорожного транспорта, в том числе государственных предприятий, которые подчинены «Укрзализныце», в 2012 году составила более 340 тыс. человек.

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