Транспортные госпредприятия в 2012 году перечислили в бюджет почти 8,4 млрд грн

Государственные транспортные предприятия в 2012 году, по оперативным данным, перечислили в государственный бюджет почти 8,358 млрд грн.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, в частности, Одесская железная дорога (ОЖД) перечислила 787,1 млн грн, что на 10,6% больше, чем в 2011 году, госпредприятие «Международный аэропорт « Борисполь» перечислил 467,8 млн грн - на 5% больше, чем годом ранее, морской торговый порт «Южный» перечислил 393,3 млн грн — на 17,5% больше, чем в 2011 году.

Кроме того, госпредпряитие «Дельта-лоцман» в 2012 году перечислило в госбюджет 319,7 млн грн, что на 10,4% больше, чем в 2011 году, Николаевский МТП перечислил 80,1 млн грн — на 25% больше, чем в 2011 году, Белгород-Днестровский МТП перечислил 13,4 млн грн - на 6,6% больше, ГСК «Керченская паромная переправа» перечислила 11,9 млн грн, что на 90,5% больше, чем в 2011 году.

Помио этого, государственные транспортные предприятия Украины в 2012 году, по оперативным данным, перевезли 623,2 млн тонн грузов. По сравнению с 2011 годом в 2012 году на 27,8% увеличились объемы перевозки грузов авиационным транспортом и на 1,1% - автомобильным.

Минифраструктуры не уточняет показателей динамики перевозки грузов.

Напомним, по данным Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), железные дороги Украины в 2012 году сократили перевозку грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2011 году предприятия транспорта Украины перевезли 811,7 млн. тонн грузов, что на 7,47% больше, чем за 2010 год.

В частности, авиационные предприятия Украины в 2011 году перевезли 90,3 тыс. тонн грузов — на 2,8% больше, чем годом ранее. Автотранспортные предприятия в 2011 году увеличили перевозку грузов на 12,6% по сравнению с 2010 годом — до 178,3 млн. тонн.