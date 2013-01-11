Доходы железных дорог Украины в 2012 году сократились на 0,9 млрд грн

Доходы железных дорог Украины от обычной деятельности по итогам 2012 года, по предварительным данным, сократились на 0,9 млрд грн — до 56,2 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

При этом, по данным «Укрзализныци», убытки от пассажирских перевозок по итогам 2012 года ожидаются в размере 6,7 млрд грн, а тенденция убыточности в пассажирском секторе повторяется из года в год.

Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2012 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 2,6%.

Напомним, перевозки грузов железными дорогами в 2012 сократились на 2,5% по сравнению с 2011 годом — до 457,5 млн тонн. При этом объем транзитных перевозок уменьшился на 17,9% — до 41,9 млн тонн.

В то же время общий грузооборот железнодорожного транспорта в 2012 году увеличился на 2% - до 239 млрд т/км.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины, по оперативным данным, в 2012 году перечислили в госбюджет и целевые фонды 13,7 млрд грн — на 6,2% больше, чем в 2011 году.