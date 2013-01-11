Государственные морпорты Украины в 2012 году переработали 109 млн тонн грузов

Государственные морские порты Украины по итогам 2012 года переработали 109 млн тонн грузов, в том числе 33,5 млн тонн транзитных.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, наибольший прирост перевалки грузов достигли Николаевский морской торговый порт - на 25,2%, Усть-Дунайский МТП - на 25,1%, Севастопольский МТП - на 12,1%, Ильичевский МТП - на 6,6%, Ялтинский МТП - на 9,9% и Херсонский МТП - на 5,5%.

Ведомство не уточняет производственные показатели этих предприятий и общую годовую динамику переработки грузов государственными морскими торговыми портами.

Как сообщал УНИАН, украинские морские порты в 2011 году увеличили переработку грузов на 5,6% по сравнению с 2010 годом - до 113,7 млн. тонн.

Напомним, по данным Мининфраструктуры, Государственные транспортные предприятия Украины в 2012 году, по оперативным данным, перевезли 623,2 млн тонн грузов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата Украины в 2011 году предприятиями транспорта Украины перевезено 811,7 млн. тонн грузов, что на 7,47% больше, чем за 2010 г.

При этом украинские предприятия водного транспорта в 2011 году снизили перевозки грузов на 10,7% - до 9,9 млн. тонн.