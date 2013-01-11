На сегодня почти все пассажиры «АэроСвита» вывезены из-за рубежа - глава Госавиаслужбы

На сегодняшний день за рубежом остаются не вывезенными лишь некоторые пассажиры авиакомпании «АэроСвит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Госавиаслужбы Украины Анатолий Колесник.

«Ситуация под контролем. На сейчас за рубежом у нас остаются не вывезенными единицы пассажиров», - сказал он.

А.Колесник сообщил, что к перевозке пассажиров «АэроСвита» привлечены авиакомпании МАУ и «Визз Эйр», которые «дали реальные предложения по вывозу пассажиров».

А.Колесник отметил, что вывоз пассажиров «АэроСвита» осуществляется на дальне- и среднемагистральных направлениях главным образом чартерными рейсами, а на внутренних рейсах как правило используются альтернативные перевозчики, кроме того, на внутренних рейсах «глубина продаж небольшая»

А.Колесник также отметил, что в Госавиаслужбе и Министерстве иностранных дел работает круглосуточная горячая линия, по которой пассажиры «АэроСвита», которые задержались в зарубежных аэропортах, могут получить консультацию и помощь.

Также А.Колесник сообщил, что на сегодняшний день в Стокгольме остается экипаж одного из самолетов «АэроСвита», который обеспечен гостиницей и питанием.

Напомним, с 5 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о том, что ведет переговоры, направленные на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

Как сообщал УНИАН,Кабмин поручил Министерству инфраструктуры срочно подготовить распоряжение правительства об использовании в случае необходимости средств Резервного фонда для оплаты возвращения пассажиров «АэроСвита» в Украину, при этом компенсировать эти расходы по факту обязана авиакомпания «АэроСвит».

Кроме того, Министерству инфраструктуры совместно с Государственной авиационной службой и с привлечением руководства компании-перевозчика поручено сформировать реалистичное расписание рейсов, выполнение которого «АэроСвит» безусловно гарантирует. Информация об этом расписании будет распространена в СМИ и по другим информационным каналам.

Ранее, 29 декабря 2012 года, Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.