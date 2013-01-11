«АэроСвит» исключен из системы BSP IATA

Авиакомпания «АэроСвит» исключена из международной системы оплаты за авиаперевозки BSP IATA.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу на брифинге сообщил глава Госавиаслужбы Украины Анатолий Колесник.

«Да, это подтверждается. «АэроСвит» исключен из BSP IATA. Поэтому они сокращают количество рейсов», - сказал он.

А.Колесник также сообщил, что BSP IATA сделала это по собственной инициативе.

«Это их инициатива, что BSP IATA прекратила обслуживать «АэроСвит». BSP IATA арестовала определенную сумму за продажу авиабилетов «АэроСвита». Она оценивается в около 6-7 миллионов долларов, и прекратила дальнейшее обслуживание «АэроСвита», - сказал он.

В то же время А.Колесник отметил, что обычно действия BSP IATA в подобных случаях «более мягкие и постепенные».

Кроме того, он сообщил, что на сегодняшний день с Госавиаслужбы не поступало заявок на направления, по которым раньше летал «АэроСвит».

Справка УНИАН. Система взаиморасчетов BSP (Billing and Settlement Plan) обеспечивает продажу пассажирских авиаперевозок аккредитованными агентами IATA.

Система взаиморасчетов позволяет упростить процесс оформления авиабилетов, подготовку отчетов о продаже и проведения взаиморасчетов между агентами и авиакомпаниями за оказанные услуги.

Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". На сегодняшний день обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 27 воздушных судов производства компании Boeing, включая 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 19 среднемагистральных Boeing 737. Также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. Является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с 1996 года и членом Ассоциации Европейских авиакомпаний с 2008 года.