Некоммерческая организация Wikimedia Foundation, основавшая Wikipedia, запускает онлайн-гид для путешественников Wikivoyage, пишет Газета.Ru со ссылкой на CNet.

Официально сайт заработает 15 января. Информацию на нем сможет публиковать любой желающий. О планах по запуску этого ресурса стало известно в августе, его тестовая версия начала работать в ноябре.

Как заявил основатель Wikipedia Джимми Уэйлс, сайт не предназначен для получения материальной выгоды, поэтому реклама на нем будет отсутствовать.

На сайте будет публиковаться стандартная информация об отелях, ресторанах и кафе, советы путешественникам.

«Wikivoyage – это проект по созданию свободного, полного, современного и надежного гида для путешественников во всем мире. Где бы путешественники ни встречались, они обмениваются информацией о различных местах. Мы хотим сделать процесс проще и вовлечь в него больше людей», — говорится в сообщении на сайте ресурса.