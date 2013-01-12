В Непале автобус упал в пропасть, погибли около 30 человек
11:18, 12 января 2013Транспорт/Связь
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По меньшей мере 29 человек погибли и 12 получили ранения, когда автобус упал с высоты 600 метров на горной трассе в юго-западной части Непала.
На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, которые осложняются тем, что после падения с обрыва автобус застрял на утесе, передает РИА «Новости».
Как заявил представитель полиции, точная причина авария устанавливается, по предварительной версии, ДТП могло произойти из-за сильного тумана. Он добавил, что число жертв может возрасти.
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