Правительство разработает меры по развитию авиаперевозок в Украине

Премьер-министр Николай Азаров заявляет, что ситуация с авиакомпанией "АэроСвит" заставит правительство разработать меры по развитию авиаперевозок в Украине.

Об этом он сказал в ходе общения с пользователями Facebook.

"Ситуация, которая происходит сейчас с компанией "АэроСвит", заставит нас разработать такие меры по развитию авиаперевозок в стране, которые бы минимизировали риск подобной ситуации в будущем", - сказал Н.Азаров.

В связи с этим он отметил, что банкротство крупных авиаперевозчиков достаточно часто происходит в мире, и многие страны с этим явлением сталкиваются даже сейчас.

"Но решение этих проблем облегчается тем, что есть конкурентная среда, и поле обанкротившейся компании очень быстро занимается конкурентом. Пассажиры так или иначе страдают, но проблема решается в пользу более конкурентного перевозчика. И уже на новом этапе пассажиры получают определенные преимущества", - подчеркнул глава правительства.

По мнению Н.Азаров, задача Украины - создать такую же модель у себя в стране.

"Конечно, проблем на этом пути очень много, но еще раз повторяю, этот случай заставил правительство находить решения, и они будут найдены", - отметил Н.Азаров.

Напомним, с 5 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о том, что ведет переговоры, направленные на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

Как сообщал УНИАН, Кабмин поручил Министерству инфраструктуры срочно подготовить распоряжение правительства об использовании в случае необходимости средств Резервного фонда для оплаты возвращения пассажиров «АэроСвита» в Украину, при этом компенсировать эти расходы по факту обязана авиакомпания «АэроСвит».

Кроме того, Министерству инфраструктуры совместно с Государственной авиационной службой и с привлечением руководства компании-перевозчика поручено сформировать реалистичное расписание рейсов, выполнение которого «АэроСвит» безусловно гарантирует. Информация об этом расписании будет распространена в СМИ и по другим информационным каналам.

Ранее, 29 декабря 2012 года, Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.