Власти Кении презентованы предложения по участию Украины в реконструкции портов страны

Посол Украины в Кении и Танзании Владимир Бутяга 12 января провел встречу с Администрацией кенийских портов Гичири Ндуа, на которой обсуждались перспективы развития двусторонних отношений в области сотрудничества в морской сфере.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины, в частности, в контексте ранее обнародованных кенийской стороной планов по реконструкции порта Момбаса и порта Ламу В. Бутяга проинформировал о заинтересованности ГП «Чорноморниипроект», ОАО «Вадан Ярдс Океан», ГП «Судостроительный завод им. 61 Коммунара», ОАО «Днепропетровский трубный завод» и группы компаний «Инкор» в участии в реализации указанных проектов.

В свою очередь, директор Администрации кенийских портов Гичири Ндуа назвал перспективным сотрудничество с Украиной в сфере проектирования реконструкции порта, строительстве плавающего элеватора, строительства нового причала и модернизацию насосов для увеличения пропускной способности, а также обновление оборудования по очистке воды и стоков как для порта, так и для всего города.

В контексте заключения двусторонних соглашений кенийской стороне был передан проект Меморандума о сотрудничестве между Николаевским морским портом и кенийским портом Момбаса.

Справка УНИАН. Момбаса — второй по величине город Кении. До 40% грузов, обрабатываемых в порту Момбаса, являются транзитными и предназначены для Уганды, Руанды, Бурунди и других стран Восточной Африки.

Николаевский морской торговый порт (НМТП) - один из старейших портов Украины, расположен в устье реки Южный Буг, в северной части Днепро-Бугского лимана. Порт соединяется с Черным морем судоходным каналом длиной 44 мили.

Порт имеет крытые складские помещения, открытые площадки для хранения груза и осуществляет переработку генеральных и навалочных грузов, включая зерновые культуры, руду, металлоизделия, трубы и т.д.

В порту насчитывается 15 причалов, все они имеют железнодорожные подъездные пути. Территория порта составляет 94 га, акватория - 225 га, причальные глубины - 10,5 м, длина железнодорожного полотна - 24,6 км, глубина подходного канала - 10,5 м.

Николаевский морской торговый порт в первом полугодии 2012 года увеличил грузооборот на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 5,589 млн тонн.