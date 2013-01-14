Apple сокращает производство iPhone 5 из-за слабого спроса

Корпорация Apple Inc. сократила заказы на компоненты для производства iPhone 5 из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на смартфоны, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Например, заказы Apple на экраны для iPhone 5 на январь-март упали практически вдвое, говорят два источника газеты. Также, по их данным, компания сократила заказы и на другие детали.

Apple уведомила поставщиков о снижении заказов еще в прошлом месяце, отмечают источники, перелает Газета.RU.

Такой шаг корпорации обусловлен тем, что продажи нового iPhone оказались не такими высокими, как ожидалось, и спрос может продолжать падать, отмечает WSJ. Причиной падения стало укрепление Samsung на рынке смартфонов, а также растущая конкуренция со стороны производителей смартфонов на платформе Android.

Ранее источники газеты говорили, что Apple выпускает бюджетный смартфон, который выйдет уже в этом году. Такой план компании стал особенно актуальным в связи с возросшей конкуренцией со стороны смартфонов на платформе Android. В третьем квартале 2012 года Apple занимала лишь 14,6% мирового рынка смартфонов, что значительно ниже, чем в четвертом квартале 2011 года — 23%, говорится в данных IDC. Доля Samsung Electronics тем временем выросла с 8,8% до 31,3% за два года — с 2010-го до 2012-й.