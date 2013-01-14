15 января снег ожидается в Закарпатье и Карпатах, на остальной территории - без осадков

15 января в Украине ожидается облачная погода, без существенных осадков, только в Закарпатье и Карпатах мокрый снег с переходом в дождь, местами сильные осадки, ночью и утром налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах Украины гололедица, ночью и утром местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза, в западных и южных областях 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; в Крыму ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла; в восточных областях и в Сумской области ночью 13-18° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киевской области во вторник – облачно, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве - облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 0-2° тепла.