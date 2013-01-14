"АэроСвит" восстановил регулярность полетов в рамках действующего расписания

Авиакомпания "АэроСвит" восстановила регулярность полетов в рамках действующего расписания, а также обеспечила дополнительные рейсы по восьми среднемагистральным маршрутам.

Как говорится в сообщении авиакомпании, переданном УНИАН, все международные и внутренние рейсы компании, включая дальнемагистральные, выполняются согласно утвержденной программе полетов.

Кроме того, с 15 января в полное соответствие с расписанием "АэроСвита" приведено онлайн-табло базового аэропорта "Борисполь", где ранее отражались все перелеты, предусмотренные прежним расписанием компании, действовавшим до 11 января.

Помимо регулярного расписания, "АэроСвит" также дополнительно организовал доставку пассажиров по маршрутам, на которых компания приостановила оперирование.

В частности, с 10 по 14 января было обеспечено выполнение 14 добавочных парных рейсов в/из Праги, Тбилиси, Астаны, Баку, Софии, Ларнаки, Еревана и Калининграда, которыми перевезено 2200 пассажиров.

«Благодаря восстановлению регулярности полетов и выполнению дополнительных рейсов на сегодняшний день нет скопления неотправленных пассажиров "АэроСвита" ни в базовом, ни в зарубежных аэропортах», - сообщает авиакомпания.

Кроме того, «АэроСвит» выразил благодарность за оперативную помощь в обеспечении добавочных рейсов и доставку пассажиров "АэроСвит" Госавиаслужбе Украины, авиакомпаниям "Роза ветров" и "Международные авиалинии Украины", представительствам компании в Чехии, Грузии и Болгарии, агентствам Louis Aviation (Кипр), "Транcавиа" (Казахстан), "Дельта Групп" (Азербайджан), "Авиатранс" и "Карине" (Армения).

Напомним, в пятницу, 11 января, авиакомпания "АэроCвит" создала антикризисный штаб в целях обеспечения бесперебойного выполнения временного регулярного расписания, организации дополнительных рейсов, информирования пассажиров об оперативных изменениях в графике полетов. Перед штабом также поставлена задача по отработке и реализации оперативной процедуры возврата пассажирам отмененных рейсов средств за неиспользованные билеты.

Как сообщал УНИАН, с 5 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о том, что ведет переговоры, направленные на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

Ранее, 29 декабря 2012 года, Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.