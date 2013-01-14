Польская PKP Intercity упростила продажу билетов через интернет

Варшава. Один из крупнейших в Польше пассажирских железнодорожных перевозчиков компания PKP Intercity упростила продажу билетов через интернет, сократив процедуру продажи до трех шагов и сделав возможным проверку цены сразу после выбора желаемого маршрута поездки.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Компания отметила, что ранее действовавшая система продажи требовала от каждого потенциального клиента сначала зарегистрироваться в системе, после чего можно было выбрать желаемый маршрут, и только в конце появлялась информация о цене билетов.

"Как мы декларировали в конце 2012 года, нашей целью является создание нового, прозрачного предложения. Новые упрощения и улучшение функциональности интернет-продаж - это как раз очередной элемент этого процесса", - отметила и.о. пресс-секретаря компании Беата Чемерайда.

Компания также упростила процедуру возврата билета через интернет и сделала возможным его покупку непосредственно с сайта, где размещается расписание поездов.

Пресс-служба сообщила о росте продаж билетов через интернет в прошлом году в сравнении с предыдущим на 66% до 900 тыс. штук.

"Мы рассчитывает, что нам удастся сохранить этот позитивный трэнд в последующих месяцах", - отметила Чемерайда.

Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года PKP Intercity сделала возможным покупку билетов на поезда компании с помощью любого мобильного устройства без необходимости его распечатки.

В августе компания сообщала о намерении довести долю продаж билетов через интернет в 2012 году до 11-16% от общего количества в сравнении с около 6% в 2011 году и 3,5% в 2010 году.

Справка УНИАН. Принадлежащая польскому государству PKP Intercity в 2011 году перевезла почти 37 млн пассажиров, что составило 14% всех перевезенных пассажиров на железной дороге в 38 млн Польше.