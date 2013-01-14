Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в 2012 году перевезла 146,7 млн пассажиров, в том числе в дальнем сообщении — около 40,4 млн пассажиров, и пригородном — 106,3 млн.

В сообщении пресс-службы ЮЗЖД также сообщается, что в 2012 году столичной магистралью было перевезено 3,88 млн пассажиров льготных категорий. Среди них около 2,56 млн студентов, 779,3 тыс. детей, более 32,4 тыс детей-сирот, более 459,88 тыс. инвалидов.

Также отмечается, что накануне и во время новогодних праздников ЮЗЖД отправила 1149 поездов и перевезла свыше 1,47 млн пассажиров.

Как сообщал УНИАН, государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» (ЮЗЖД) за 6 месяцев 2012 года увеличило чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 56,732 млн грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

«Юго-Западная железная дорога» занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.