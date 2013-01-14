«АэроСвит» представил расписание полетов

Авиакомпания «АэроСвит» представила расписание полетов, которое будет действовать с 15 января до начала летней навигации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге 14 января глава Государственной авиационной службы Анатолий Колесник.

По его словам, в этом расписании «АэроСвит» сохраняет дальнемагистральные рейсы, в частности в Бангкок, Нью-Йорк и Пекин. Дальнемагистральный рейс до Хошимина будет выполняться до 19 января.

Кроме того, «АэроСвит» выполнит один рейс из Гоа на вывоз пассажиров. При этом частота рейсов на Нью-Йорк и в Пекин будет сокращена на один рейс, до трех в неделю. Также А.Колесник сообщил, что на внутренних линиях «АэроСвит» будет выполнять рейсы Киев – Ивано-Франковск и Киев – Днепропетровск. На среднемагистральных направлениях «АэроСвит» ведет переговоры с партнерами.

«На среднемагистральных направлениях с партнерами ведутся переговоры. На этих направлениях достаточно емкостей как украинских, так и иностранных авиаперевозчиков», - сказал он.

Напомним, сегодня, 14 января, авиакомпания "АэроСвит" сообщила, что восстановила регулярность полетов в рамках действующего расписания, а также обеспечила дополнительные рейсы по восьми среднемагистральным маршрутам и дополнительно организовала доставку пассажиров по маршрутам, на которых ранее приостановила оперирование. Все международные и внутренние рейсы компании, включая дальнемагистральные, выполняются согласно утвержденной программе полетов.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 января, авиакомпания "АэроCвит" создала антикризисный штаб в целях обеспечения бесперебойного выполнения временного регулярного расписания, организации дополнительных рейсов, информирования пассажиров об оперативных изменениях в графике полетов. Перед штабом также поставлена задача по отработке и реализации оперативной процедуры возврата пассажирам отмененных рейсов средств за неиспользованные билеты.

С 5 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о том, что ведет переговоры, направленные на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

Ранее, 29 декабря 2012 года, Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.