Госавиаслужба прогнозирует, что рынок авиаперевозок в Украине восстановится на 90% за 2 месяца

Госавиаслужба прогнозирует, что рынок авиаперевозок в Украине на 90% восстановится в течение двух месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге 14 января сообщил глава Госавиаслужбы Анатолий Колесник.

«Падение будет, но будет временным. «АэроСвит» обеспечивал 37% пассажирских перевозок. Но падение будет временным, и с летней навигацией 90% пассажирских перевозок будет восстановлено», - сказал он.

А.Колесник отметил, что на сегодняшний день Госавиаслужба не получала заявок на направления, на которых ранее оперировал «АэроСвит». При этом, по словам А.Колесника, в авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) нет возможности забрать все рейсы «АэроСвита» из-за отсутствия дальнемагистальных самолетов и недостаточного количества стреднемагистральных.

Комментируя возможный приход в Украину иностранных лоукостеров, А.Колесник отметил, что, в частности, ирландский лоукостер Ryanair не подавал заявок на выполнение полетов в Украину.

«Госавиаслужба от Ryanair ни одного письма не получала», - сказал он.

А.Колесник сообщил, что пока не определена дата заседания комиссии, которая будет распределять направления, которыми ранее оперировал «АэроСвит».

Как сообщал УНИАН, Авиакомпания «АэроСвит» представила расписание полетов, которое будет действовать с 15 января до начала летней навигации.

«АэроСвит» сохраняет дальнемагистральные рейсы, в частности в Бангкок, Нью-Йорк и Пекин. Дальнемагистральный рейс до Хошимина будет выполняться до 19 января.

Кроме того, «АэроСвит» выполнит один рейс из Гоа на вывоз пассажиров. При этом частота рейсов на Нью-Йорк и в Пекин будет сокращена на один рейс, до трех в неделю. Также А.Колесник сообщил, что на внутренних линиях «АэроСвит» будет выполнять рейсы Киев – Ивано-Франковск и Киев – Днепропетровск. На среднемагистральных направлениях «АэроСвит» ведет переговоры с партнерами.

Авиакомпания «АэроСвит» выполнила в течение 8-14 января 100 рейсов, на которых из зарубежных аэропортов было вывезено 12,383 тыс. пассажиров.

С 5 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о том, что ведет переговоры, направленные на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

29 декабря 2012 года, Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.