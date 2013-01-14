«АэроСвит» вывез из зарубежных аэропортов более 12 тыс. пассажиров

Авиакомпания «АэроСвит» выполнила в течение 8-14 января 100 рейсов, на которых из зарубежных аэропортов было вывезено 12,383 тыс. пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Госавиаслужбы Анатолий Колесник.

По его словам, кроме того авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и «Роза ветров» выполнили 8 рейсов по вывозу пассажиров «АэроСвита», которыми было доставлено 1450 человек.

По словам А.Колесника, на сегодняшний день нет ни одного пассажира “АэроСвита”, которому отказали в перевозке. В вывозе пассажиров авиакомпании «АэроСвит» принимают участие авиакомпании МАУ, «Роза ветров», Wizz Air.

В тоже время А.Колесник отметил, что на сегодняшний день получить компенсацию выразили желание 1700 пассажиров «АэроСвита».

В тоже время, по словам А.Колесника, постановления о выделении средств для компенсации пассажирам «АэроСвита» нет.

Как сообщал УНИАН, с 5 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

При этом авиакомпания заявила о том, что ведет переговоры, направленные на возобновление обслуживания и восстановление графика полетов.

Кабмин поручил Министерству инфраструктуры срочно подготовить распоряжение правительства об использовании в случае необходимости средств Резервного фонда для оплаты возвращения пассажиров «АэроСвита» в Украину, при этом компенсировать эти расходы по факту обязана авиакомпания «АэроСвит».

Ранее, 29 декабря 2012 года, Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.