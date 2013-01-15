Россия будет доставлять американских астронавтов на МКС до 2020 года - Обама подписал закон

Президент США Барак Обама подписал закон, позволяющий НАСА осуществлять выплаты России за доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию. Закон продлевает с 1 июля 2016 по 31 декабря 2020 года полномочия Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, позволяющие осуществлять выплаты России, связанные с работой на МКС. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Из-за ограниченного финансирования администрация США отказалась от программы полетов кораблей многоразового использования, сосредоточившись на разработке космических аппаратов, способных выходить на более высокую орбиту. Для доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию НАСА в настоящее время пользуется услугами российских «Союзов».

Ожидается, что уже в обозримом будущем эту функцию возьмут на себя корабли, построенные частными американскими аэрокосмическими компаниями. Пока же каждое место на МКС обходится правительству США в 60 млн долларов, передает ИТАР-ТАСС.