В Киеве возобновлена работа трамвайного маршрута №12

С 15 января 2013 года возобновлена работа трамвайного маршрута №12 сообщением «Контрактовая площадь – Пуща-Водица, 14-я линия».

Как сообщает КП «Киевпасстранс», на этом маршруте завершены работы по ликвидации последствий значительных снегопадов и налипания снега на зеленые насаждения лесной трассы. Так, на участке от площади Шевченко до пос. Пуща-Водица были убраны поваленные деревья и восстановлены трамвайные пути и контактные сети.

В коммунальном предприятии также отмечают, что работу временного автобусного маршрута №12А «Площадь Т. Шевченко – 14-я линия, Пуща-Водица», который был организован на период закрытия трамвайного движения, будет прекращена.

Как сообщал УНИАН, трамвайный маршрут №12 «Контрактовая площадь – Пуща-Водица» прекратил работу 13 декабря 2012 года. Ограничения были связаны с последствиями сильных осадков – налипанием снега на деревьях вдоль трамвайного маршрута, которые могли упасть на трамваи при движении.