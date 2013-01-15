Россия сняла ограничения на аэронавигационное обслуживание «АэроСвита» до 24 января

Россия сняла ограничения на аэронавигационное обслуживание воздушных судов Частного акционерного общества «Авиакомпания «АэроСвит» (Украина) до 24 января.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации (Росавиация).

«Учитывая погашение авиаперевозчиком задолженности за октябрь 2012 года, ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» приняло решение о снятии ограничений на предоставление аэронавигационного обслуживания воздушным судам ЧАО «Авиакомпания «АэроСвит» с 00:00 мск 15 января 2013 года по 24 января 2013 года», - говорится в сообщении.

Сообщается, что авиакомпания «АэроСвит» погасила задолженность за предоставленное аэронавигационное обслуживание (АНО) в воздушном пространстве Российской Федерации за октябрь 2012 года в размере 521 тыс. долл.

При этом срок погашения задолженности за АНО за ноябрь 2012 года в размере 697 тыс. долл. истекает 24 января текущего года.

Как сообщал УНИАН, с 00.01 мск 11 декабря 2012 года Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации (Росавиация) приняло решение о прекращении аэронавигационного обслуживания всех рейсов авиакомпании «АэроСвит» в воздушном пространстве Российской Федерации. Согласно информации Росавиации, причиной такого решения стала задолженность «АэроСвита» перед провайдером аэронавигационных услуг. Вместе с тем, утром 11 декабря Росавиация приняла решение о снятии ограничений на использование воздушного пространства РФ для авиакомпании «АэроСвит» в связи с погашением задолженности.

29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.

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