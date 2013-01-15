Служба такси аэропорта «Борисполь» Sky Taxi в 2012 году перевезла 125 тыс. пассажиров

Официальная служба такси Международного аэропорта «Борисполь» Sky Taxi в 2012 году выполнила 57,43 тыс. заказов и перевезла 125 тыс. пассажиров.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в течение 2012 года парк Sky Taxi расширился до 110 автомобилей.

В 2013 году аэропорт планирует оборудовать стоянки Sky Taxi в многолюдных местах Киева, привлечь новых корпоративных клиентов, а также создать информационно-диспетчерский центр.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» презентовало собственную службу такси, которая получила название Sky Taxi, 26 декабря 2011 года.

В парке Sky Taxi автомобили Hyundai Sonata 2.0 АКП, ESP 201 специальной комплектации.

Стоимость проезда в Sky Taxi из аэропорта «Борисполь» составляет 6,5 грн за 1 км.

Все водители Sky Taxi владеют английским языком, имеют стаж работы не менее 5 лет.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

По итогам 2012 года аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом - до 8,478 млн человек.

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