По маршруту Ивано-Франковск-Черновцы начал курсировать новый дизель-поезд отечественного производства

Львовская железная дорога во вторник, 15 января, запустила в первый рейс по маршруту Ивано-Франковск - Черновцы новый дизель-поезд отечественного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска прошли торжества по этому случаю, в которых приняли участие начальник Львовской железной дороги Богдан Пих, глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил Вышиванюк и с помощью телерадиосвязи глава Черновицкой облгосадминистрации Михаил Папиев.

Как сообщили участники торжественного мероприятия, парк подвижного состава Львовской железной дороги пополнился первым за последние 15 лет новым дизель-поездом отечественного производства. Поезд, произведенный на ПАО «Лугансктепловоз», около месяца проходил обкатку, на железной дороге западных областей, а с сегодняшнего дня будет курсировать по маршруту Ивано-Франковск - Черновцы и в обратном направлении через станции Коломыя, Городенка, Ворохта и Делятин.

Новый пригородный дизель-поезд состоит из трех вагонов. При производстве поезда использованы современные узлы и агрегаты, в частности немецкая дизель-генераторная установка, асинхронные тяговые двигатели, бесщеточный синхронный тяговый генератор и пр. Боковые стенки, настил и крыша изготовлены из нержавеющей стали, полностью закрыта переходная площадка между вагонами. Также здесь увеличена кабина машинистов, а весь поезд оборудован камерами внешнего наблюдения, чтобы машинист мог контролировать посадку-высадку пассажиров. Пульт управления оборудован дисплеем микропроцессорной системы, которая в случае неисправности подскажет машинисту, в чем проблема. Также в поезде установлена современная радиостанция. Все это положительно сказывается на уменьшение эксплуатационных расходов, а также на ремонт и обслуживание техники.

Для пассажиров в дизеле будут работать три вагона третьего класса. Здесь оборудована современная система вентиляции воздуха и обогрева салона, предусмотрен биотуалет.

Стоимость такого дизель-поезда составила 41 млн грн. В поезде могут находиться одновременно 336 пассажиров, а конструктивная скорость дизеля – 130 км/ч. На 100 км дизель потребляет в среднем 100 литров дизельного топлива.

Справка УНИАН. Около 50% всех пригородных перевозок на Львовской железной дороге осуществляют дизель-поезда. Парк дизель-поездов Львовской железной дороги изношен на 90% и является самым старым среди всех железных дорог Украины. Здесь еще эксплуатируют дизель-поезда марки Д1, построенные в 70-х годах прошлого века. Сегодня на железной дороге курсируют 64 дизель-поезда, 28 из которых марки Д1. В ближайшее время будут списаны 5 дизель-поездов. Эксплуатация таких поездов очень дорогая, ведь изношенные и устаревшие поезда трудно обслуживать, находить для них детали, которые уже не изготовляют. В целом для Львовской железной дороги ориентировочная стоимость восстановления технического состояния дизель-поездов для обеспечения надлежащих условий перевозки пассажиров (проведение капитальных и текущих ремонтов) на 2013 год составляет 388 млн 312 тыс. грн.

В свою очередь в Ивано-Франковской дирекции железнодорожных перевозок (Ивано-Франковская и Черновицкая области) пригородные перевозки обеспечивают 8 дизель-поездов серии Д1 (производства 1974-1978 годов), один дизель-поезд ДТЛ-1 и два ДПЛ-1 (1985-1986 годов производства). Установленный производителем нормативный срок службы дизель-поездов Д1 – 20 лет. Максимально допустимый срок службы (при условии поэтапного продолжения) – 45 лет. Все дизель-поезда Д1 отработали установленный производителем нормативный срок службы. В 2013 году запланировано списать 2,5 дизель-поезда Д1.

Стоимость технического восстановления дизель-поездов для обеспечения надлежащих условий перевозки пассажиров на 2013 год (проведение капитальных и текущих ремонтов) составляет 47 млн 30 тыс. грн.