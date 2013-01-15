Вслед за "АэроСвитом" себя банкротит «Донбассаэро»

Авиакомпания «Донбассаэро», входившая вместе с авиакомпаниями «АэроСвит» и «Днеправиа» в стратегический альянс "Украинская авиационная группа" (УАГ), инициировала процедуру своего банкротства.

Об этом сообщается в Едином госреестре судебных решений.

Согласно сообщению, решение о возбуждении дела о банкротстве «Донбассаэро» принял Хозяйственный суд Донецкой области 10 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Донбассаэро" была создана в 1933 году как донецкое авиапредприятие, в 2007 году была реорганизована в ООО "Донбассаэро". Базируется в Международном аэропорту "Донецк". Является крупнейшим в Украине эксплуатантом воздушных судов производства концерна Airbus: оперирует десятью самолетами семейства Airbus 320, включая девять Airbus 320 и один Airbus 321. Специализируется на регулярных и чартерных авиаперевозках, а также на предоставлении воздушных судов в лизинг. В начале 2007 г. совместно с авиакомпанией "АэроСвит" (г. Киев) создала стратегический альянс "Украинская авиационная группа", к которому в октябре 2010 года присоединился третий авиаперевозчик – "Днеправиа".