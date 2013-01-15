Скоростные поезда Hyundai в новогодние праздники работали без аварий и опозданий — Минрегион

В период новогодних и рождественских праздников скоростные межрегиональные электропоезда «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem категории «Интерсити+» работали без аварий и нарушений графика движения.

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, об этом вице-премьер-министру Александру Вилкулу доложил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«Не было зафиксировано задержек в движении поездов, а также технических проблем с подвижным составом. С 1 января 2013 года не было ни одной аварийной ситуации с поездами «Хюндай Ротем», - цитирует В.Козака пресс-служба ведомства.

По информации Минрегиона, за время новогодних и рождественских праздников поезда «Украинский экспресс» перевезли 60,609 тыс. пассажиров. Населенность поездов составила 80-100%.

Напомним, с наступлением холодов участились задержки поездов Hyundai в связи с техническими неисправностями.

25 декабря Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Совета регионов, раскритиковал закупку поездов Hyundai.

Вскоре после этого Мининфраструктуры сообщило, что, по информации компании Hyundai Corporation, все недостатки, мешающие нормальной эксплуатации поездов на территории Украины, полностью выявлены и изучены, а также разработан и реализуется комплекс мер по их успешной ликвидации. Hyundai Corporation выразила уверенность, что вместе с «Укрзализныцей» все существующие проблемы будут решены в кратчайшие сроки.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.