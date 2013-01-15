Акционеры МАУ прекратили полномочия одного из членов Набсовета

Акционеры Частного акционерного общества «Международные авиалинии Украины» в связи с сокращением количественного состава Наблюдательного совета прекратили полномочия члена НС Михаила Табачника.

Как сообщает компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение приняло собрание акционеров МАУ 31 декабря 2012 года.

Согласно сообщению, М.Табачник входил в состав НС в течение 6 месяцев.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания МАУ в январе 2013 года пополнила свой парк двумя самолетами Boeing 737-800 Next Generation, ранее находившимися в эксплуатации авиакомпании «АэроСвит».

Таким образом, флот авиакомпании МАУ до конца января 2013 года будет состоять из 21 среднемагистрального самолета «Боинг-737».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.