Hyundai Rotem гарантировала устранение недостатков поставленных в Украину электропоездов

Компания Hyundai Rotem гарантировала Украине устранение конструктивных недостатков, приведших к многочисленным поломкам и случаям нарушения графика движения с начала зимы, поставленных в Украину скоростных межрегиональных электропоездов.

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, это было решено в ходе специального совещания вице-премьер-министра Александра Вилкула с участием министра инфраструктуры Владимира Козака с руководством Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") и представителей компании Hyundai Rotem, проведенного в начале 2013 года.

В частности, Hyundai Rotem должна собственными силами и за свой счет обеспечить модернизацию крыш и крышевого оборудования всех электропоездов, модернизацию переключателей родов тока, модернизацию обшивки головной части поездов, модернизацию системы жизнеобеспечения за счет использования аккумуляторных батарей большей емкости украинских производства.

Кроме того, Hyundai Rotem за свой счет обеспечит модернизацию тормозной системы и сети тормозных трубопроводов, а также замену поврежденных оконных блоков и тормозных колодок с применением комплектов отечественного производства.

При этом с начала января поезда Интерсити+ сопровождаются эксплуатационными бригадами специалистов южнокорейской компании.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации. Кроме того, Hyundai Rotem подготовит украинских специалистов, которые смогут самостоятельно обслуживать и ремонтировать скоростные поезда Hyundai в Украине.

Напомним, с наступлением холодов участились задержки поездов Hyundai в связи с техническими неисправностями.

25 декабря Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Совета регионов, раскритиковал закупку поездов Hyundai.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.