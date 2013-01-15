ПЖД в 2012 году сохранила перевозку пассажиров в дальнем сообщении на уровне 22,2 млн пассажиров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2012 году перевезла почти 22,204 млн пассажиров — на 0,15% больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в частности, в 2012 году ПЖД перевезла на льготных условиях 2617 инвалидов, 927 участников Великой Отечественной войны, 763 799 студентов вузов и 389 735 детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Кроме того, ПЖД в 2012 году бесплатно перевезла 15 949 детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, 10 412 детей-инвалидов всех категорий, а также 31 ребенка военнослужащих, работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, погибших шахтеров.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 11 месяцев 2012 года перевезла в дальнем сообщении около 20,922 млн пассажиров.

Госпредприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) в 2012 году перечислило в бюджеты всех уровней и целевые фонды 2,637 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.