ДЖД задействовала в новогодних и рождественских перевозках 604 пассажирских вагона

Донецкая железная дорога (ДЖД) задействовала в новогодних и рождественских перевозках с 25 декабря 2012 года по 14 января 2013 года 604 пассажирских вагона, а поезда были сформированы максимально допустимыми длинами.

Как сообщает ДЖД, в этот период курсировало 28 графиковых поездов формированием ДЖД и два дополнительных поезда.

С 25 декабря 2012 года по 14 января 2013 года на поезда формирования ДЖД пассажирам было предложено 369,76 тыс. мест, из которых было реализовано 315,765 тыс. мест (85,3%).

На наиболее популярные направления Донецкой железной дорогой были сформированы дополнительные поезда.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ДЖД отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долларов.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).