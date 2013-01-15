ПЖД в 2012 году направила на ремонтные работы путевого хозяйства более 594 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2012 году направила на работы по ремонту и модернизации путевого хозяйства 594, 2 млн грн, в том числе на капитальный ремонт инженерных сооружений 20,4 млн грн и 10,8 млн грн на капремонт земляного полотна.

Об этом говорится в сообщении ПЖД, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, всего в 2012 году ПЖД модернизировала и отремонтировала более 534 км путей.

В частности, в 2012 году было модернизировано 100 км путей, капитальный ремонт проведено на 104,5 км, средний ремонт — на 132км, комплексно-оздоровительный — на 197,7 км.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2012 году перевезла почти 22,204 млн пассажиров — на 0,15% больше, чем годом ранее.

Госпредприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) в 2012 году перечислило в бюджеты всех уровней и целевые фонды 2,637 млрд грн.

В начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.