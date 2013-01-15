Поезда Skoda и Hyundai Rotem с 1 по 14 января перевезли около 87,8 тыс. пассажиров

Скоростные электропоезда категории Интерсити производства Skoda с 1 по 14 января 2013 года перевезли 26,725 тыс. пассажиров, поезда Интерсити+ производства Hyundai Rotem - 60,964 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В частности, поезда производства Skoda перевезли в направлении Харьков-Донецк 6626 пассажиров, в направлении Донецк-Харьков — 7602 пассажиров.

В направлении Днепропетровск-Донецк было перевезено 5898 пассажиров, в направлении Донецк-Харьков - 6599 пассажиров.

Поезда категории Интерсити+ производства Hyundai Rotem с 1 по 14 января перевезли в направлении Киев-Харьков-Киев 10660 пассажиров, в направлении Киев-Днепропетровск-Киев - 14830 пассажиров, в направлении Львов-Киев-Львов — 6994 пассажира, в направлении Киев-Донецк-Киев — 16990 пассажиров.

Как сообщал УНИАН, по информации министра инфраструктуры Владимира Козака, на железных дорогах Украины задержек и аварийных ситуаций с поездами производства Hyundai Rotem с 1 января 2013 года не было.

Напомним, с наступлением холодов участились задержки поездов Hyundai в связи с техническими неисправностями.

25 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Совета регионов, раскритиковал закупку поездов Hyundai.

Вскоре после этого Мининфраструктуры сообщило, что, по информации компании Hyundai Corporation, все недостатки, мешающие нормальной эксплуатации поездов на территории Украины, полностью выявлены и изучены, а также разработан и реализуется комплекс мер по их успешной ликвидации. Hyundai Corporation выразила уверенность, что вместе с «Укрзализныцей» все существующие проблемы будут решены в кратчайшие сроки.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.